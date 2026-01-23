Некоторым россиянам предсказали 20-процентный рост зарплат

Аналитик Ветерков: Зарплаты в оборонпроме могут вырасти на 10-20 %

В 2026 году заработные платы россиян, занятых в оборонно-промышленном комплексе могут увеличиться на 10-20 процентов в 2026 году. Об этом заявил заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков. Его процитировало РИА Новости.

Аналогичное повышение не исключено в сегментах информационных технологий (искусственный интеллект и кибербезопасность), а также высокотехнологичного инженерного проектирования.

Ветерков подчеркнул, что в минувшем году зарплатная гонка стала нерентабельной для российского бизнеса. Повышение издержек и замедление роста выручки сделали убыточным увеличение фонда оплаты труда.

Ранее сообщалось, что в прошлом году сильнее всего выросли зарплаты у специалистов по управлению персоналом (44 процентов), высшего и среднего менеджмента (40 процентов), представителей сфер строительства и недвижимости (38 процентов). В региональном разрезе чаще всего об увеличении заработка сообщали жители Татарстана (39 процентов), Санкт-Петербурга (37 процентов), Свердловской и Самарской областей (по 34 процента), а также Тюменской области (32 процента).