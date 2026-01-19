Названы профессии с наиболее выросшими зарплатами

Сильнее всего в 2025-м росли зарплаты в сферах управления персоналом и добычи

По итогам за 2025 год карьера каждого восьмого (12 процентов) сотрудника в стране продвинулась вперед. Профессии с наиболее выросшими зарплатами назвали «Ленте.ру» аналитики hh.ru.

В 2025 году у 28 процентов участников опроса повысилась зарплата или оклад. У трети участников (33 процента) изменений не произошло, девять процентов респондентов не работали в 2025 году, а семь — затруднились с ответом. Положительную динамику оплаты труда отметили 29 процентов опрошенных женщин и 27 процентов мужчин.

Сильнее всего выросли зарплаты у специалистов по управлению персоналом (44 процентов), высший и средний менеджмент (40 процентов), представители сфер строительства и недвижимости (38 процентов), производства и сервисного обслуживания (34 процента), а также добычи сырья (34 процента). В первую десятку также вошли финансы и бухгалтерия (32 процента), наука и образование (31 процент), административный персонал, закупки и туризм (по 30 процентов).

В региональном разрезе чаще всего об увеличении заработка сообщали жители Республики Татарстан (39 процентов), Санкт-Петербурга (37 процентов), Свердловской и Самарской областей (по 34 процента), а также Тюменской области (32 процента).

«Рост должностей и зарплат чаще используется как инструмент удержания лучших сотрудников в условиях высокой конкуренции за кадры. Административные позиции часто занимают начинающие специалисты, которые находятся на старте карьеры и стремятся к росту», — пояснила Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров призвал россиян не рассчитывать на сохранение высоких темпов роста зарплат, динамика не выйдет на уровень, фиксировавшийся в 2023-2024 годах. Темпы роста зарплат россиян замедлятся как в номинальном, так и в реальном выражениях. Все это в итоге закрепит тенденцию перехода значительной части граждан к сберегательной модели финансового поведения, пояснил эксперт.