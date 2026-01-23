Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:51, 23 января 2026Путешествия

Пассажир самолета полез открывать шторку окна попутчика и прослыл в сети идиотом

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Julia Zavalishina / Shutterstock / Fotodom

Пассажир самолета авиакомпании United Airlines полез открывать шторку окна попутчика и прослыл в сети идиотом. Об этом рассказал на форуме Reddit сидевший за героем истории путешественник.

По словам автора публикации, он летел из Германии в США и разместился возле иллюминатора. Однако расположившийся спереди попутчик постоянно просовывал руку назад и открывал шторку. Несмотря на замечание бортпроводника, он продолжал это делать. На прикрепленном к посту снимке видно, как он в очередной раз вторгается в личное пространство автора.

В комментариях юзеры назвали этого путешественника невоспитанным идиотом и предложили решение для такой проблемы. «Я бы просто чихнул ему на руку», «Смочите палец слюной и поводите по его руке, а когда он на вас посмотрит, оближите губы», — пошутили пользователи.

Ранее пользователи Reddit раскритиковали пассажиров самолетов из-за громкого звука телефона при просмотре видео во время ночных перелетов. Автор поста опубликовала снимок сидящей впереди пассажирки, которая что-то смотрела в телефоне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У Зеленского рассказали о ходе переговоров России, Украины и США в ОАЭ

    Путин отправил шефа ГРУ на переговоры с Украиной и США. Чем известен адмирал Костюков

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Путин допустил глобальное похолодание вместо потепления

    Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

    Врач успокоил беспокоящихся о здоровье из-за употребления кофе людей

    Умерла звезда «Моей прекрасной няни» Елена Торшина

    Раскрыты темы переговоров в ОАЭ

    Зеленский выступил с обращением о ходе переговоров с Россией и США в ОАЭ

    Доктор Мясников процитировал Илона Маска и назвал его красавцем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok