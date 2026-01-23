Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:53, 23 января 2026Культура

В Москве пройдет фестиваль акустической музыки «Акустник»

Фестиваль акустической музыки «Акустник» состоится в Москве 25 января
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

В культурном центре «Дом» в Москве состоится фестиваль акустической музыки «Акустник». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

С акустическими версиями своих песен выступит психоделическая рок-группа «Шаййм», а также коллективы «Луговые мари» и «Тумба-Юмба». Кроме них на сцене появятся детский фольклорный ансамбль «Душегрея» и музыканты объединения «Уличный оркестр» под руководством Ольги Котрелевой.

Отмечается, что это уже третий «Акустник» — первые два фестиваля прошли в 2023 и 2024 годах.

Концерт начнется в 18:00. Билеты можно приобрести по ссылке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главным оружейным бароном мира стал 33-летний бизнесмен. Он сколотил огромное состояние на поставке снарядов ВСУ

    Путин отправил шефа ГРУ на переговоры с Украиной и США. Чем известен адмирал Костюков

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Эстонию лишили ЧЕ по фехтованию из-за отказа впустить россиян

    В ЦБ опровергли надувание пузыря цен на рынке жилья

    В одном из городов России платный въезд в центр назвали неизбежным

    Врач предупредил об опасности популярного метода оздоровления

    Москвич чуть не оглох из-за забытого куска беруши в ухе

    Пушилин раскрыл подробности продвижения ВС России в ДНР

    Диверсант получил срок за атаки на российские объекты связи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok