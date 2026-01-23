В Москве пройдет фестиваль акустической музыки «Акустник»

Фестиваль акустической музыки «Акустник» состоится в Москве 25 января

В культурном центре «Дом» в Москве состоится фестиваль акустической музыки «Акустник». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

С акустическими версиями своих песен выступит психоделическая рок-группа «Шаййм», а также коллективы «Луговые мари» и «Тумба-Юмба». Кроме них на сцене появятся детский фольклорный ансамбль «Душегрея» и музыканты объединения «Уличный оркестр» под руководством Ольги Котрелевой.

Отмечается, что это уже третий «Акустник» — первые два фестиваля прошли в 2023 и 2024 годах.

Концерт начнется в 18:00. Билеты можно приобрести по ссылке.