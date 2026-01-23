Реклама

Россия
09:46, 23 января 2026

В российских школах решили сократить изучение одного предмета

Ректор МПГУ Лубков: В школах России могут сократить изучение иностранных языков
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Министерство просвещения России рассматривает возможность сократить изучение в школах иностранного языка. Об этом рассказал ректор МПГУ Алексей Лубков, сообщает в пятницу, 23 января, РИА Новости.

«С 2026 учебного года министерство просвещения планирует сократить количество часов иностранного языка в 5-7 классах с трех часов в неделю до двух, то есть общий объем иностранного языка сократится с 510 до 408 часов», — пояснил он.

Лубков уточнил, целью сокращения числа часов на изучение иностранного языка является оптимизация нагрузки на школьников и более рациональное перераспределение учебного времени.

При этом, ректор подчеркнул, что в 8 и 9 классах на изучение иностранного языка, как и ранее, будет выделяться по три часа в неделю.

Ранее невролог Крис Винте назвал эффективным методом профилактики деменции изучение иностранных языков или обучение игре на музыкальных инструментах. Он пояснил, что такие задачи тренируют общую работоспособность мозга, требуя от человека концентрации, внимания и одновременной координации рук и глаз. Врач уточнил, что это не гарантирует защиту от развития заболевания, но вполне возможно поможет отложить проявление явных симптомов.

