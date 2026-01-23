Реклама

Зеленский запланировал встречу с двумя президентами после трехсторонних переговоров

Зеленский встретится с президентами Польши и Литвы 25 января
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Petros Karadjias / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с польским лидером Каролем Навроцким и литовским президентом Гитанасом Науседой 25 января. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram-канале.

«Их встреча состоится в рамках визита в Литву, где Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий встретятся с литовским коллегой Гитанасом Науседой», — сказано в публикации.

В четверг, 22 января, Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу представителей Украины, России и США. Она должна состояться уже на следующий день в Абу-Даби.

Ранее Навроцкий раскритиковалЗеленского после слов о России и Балтийском море. Он подчеркнул, что Польша не намерена выполнять требования украинского лидера Владимира Зеленского и поднимать вопрос закрытия Балтийского моря.

