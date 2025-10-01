Навроцкий раскритиковал Зеленского после слов о России и Балтийском море

Польша не намерена выполнять требования украинского лидера Владимира Зеленского и поднимать вопрос закрытия Балтийского моря из-за якобы «теневого флота» России. С таким заявлением выступил президент Польши Кароль Навроцкий в интервью радиостанции Zet.
«Подобные решения не принимаются на основе слов Зеленского, потому что после этого будут конкретные социальные и экономические последствия. Однако наша безопасность превыше всего», — отметил он.
По словам политика, то, что происходит в Балтийском море, вызывает беспокойство. Прежде чем рассматривать идею о закрытии Балтийского моря, необходимо провести консультации с военными, добавил Навроцкий.
Ранее политолог Игорь Жуковский рассказал, что Россия может применить ядерное сдерживание для устранения угроз, к которым относится в том числе изоляция части территории РФ на Балтике.
Также эксперт ранее раскрыл причину обрыва кабелей на дне Балтийского моря. По его словам, у каждого случая могут быть свои причины, но европейским элитам удобно обвинять Россию в диверсиях.
В Госдуме же рассказали, что на Балтийском море давно происходит эскалация ради получения дополнительного финансирования, однако такие шаги могут выйти Европе боком.