Навроцкий раскритиковал Зеленского после слов о России и Балтийском море

Навроцкий: Польша не станет закрывать Балтийское море по требованию Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Польша не намерена выполнять требования украинского лидера Владимира Зеленского и поднимать вопрос закрытия Балтийского моря из-за якобы «теневого флота» России. С таким заявлением выступил президент Польши Кароль Навроцкий в интервью радиостанции Zet.

«Подобные решения не принимаются на основе слов Зеленского, потому что после этого будут конкретные социальные и экономические последствия. Однако наша безопасность превыше всего», — отметил он.

По словам политика, то, что происходит в Балтийском море, вызывает беспокойство. Прежде чем рассматривать ​​идею о закрытии Балтийского моря, необходимо провести консультации с военными, добавил Навроцкий.

Ранее политолог Игорь Жуковский рассказал, что Россия может применить ядерное сдерживание для устранения угроз, к которым относится в том числе изоляция части территории РФ на Балтике.

Также эксперт ранее раскрыл причину обрыва кабелей на дне Балтийского моря. По его словам, у каждого случая могут быть свои причины, но европейским элитам удобно обвинять Россию в диверсиях.

В Госдуме же рассказали, что на Балтийском море давно происходит эскалация ради получения дополнительного финансирования, однако такие шаги могут выйти Европе боком.

