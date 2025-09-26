Мир
09:59, 26 сентября 2025

Возможность конфликта России и НАТО на Балтике оценили

Политолог Жуковский: РФ может применить ядерное сдерживание для устранения угроз
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева
Россия и НАТО:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Россия может применить ядерное сдерживание для устранения угроз, к которым относится в том числе изоляция части территории РФ на Балтике. На это в интервью «Ленте.ру» указал старший научный сотрудник Группы комплексных исследований Балтийского региона Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Игорь Жуковский.

«К ним [угрозам] относится блокирование доступа к жизненно важным транспортным коммуникациям, что напрямую связано с Балтийским морем, Калининградом и Санкт-Петербургом», — перечислил он.

Кроме того, по словам политолога, согласно последней версии ядерной доктрины России, агрессия любого члена военного блока рассматривается как агрессия всей этой коалиции. «Гипотетические действия Польши по блокированию морского пути в Калининградскую область будут восприняты как агрессия НАТО против России — со всеми последствиями», — описал он возможный сценарий конфликта.

Жуковский также раскрыл причину обрыва кабелей на дне Балтийского моря. По его словам, у каждого случая могут быть свои причины, но европейским элитам удобно обвинять Россию в диверсиях.

