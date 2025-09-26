Причины обрыва кабелей на дне Балтийского моря раскрыли

Политолог Жуковский: Обрыв кабелей на Балтике подходит под сценарии провокации

Обрыв подводных кабелей на дне Балтийского моря удобен для обвинения России в диверсионных действиях. На это в интервью «Ленте.ру» указал старший научный сотрудник Группы комплексных исследований Балтийского региона Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Игорь Жуковский.

«Они [обрывы кабелей] идеально подходят для сценариев провокаций "под чужим флагом" с последующим обвинением России в диверсиях», — подчеркнул он.

Подобная критическая инфраструктура, по словам политолога, всегда становится приоритетной целью в военном планировании. И в случае эскалации конфликта именно подводные телекоммуникационные и энергетические кабели на Балтике могут быть уничтожены в первую очередь.

Однако в нынешних обстоятельствах обрывы стали поводом для раздувания «российской угрозы» и повышения градуса внешнеполитической истерики в Европе, подчеркнул эксперт. В то же время у каждого случая могут быть реальные причины, не связанные с действиями России.

Ранее Жуковский оценил ход расследования подрыва «Северного потока». По его мнению, скоро станут известны и исполнители, и заказчики теракта.