В России ответили на расширение НАТО миссии в Балтийском море

Депутат Колесник: Эскалация в Балтийском море может выйти боком странам НАТО

На Балтийском море давно происходит эскалация ради получения дополнительного финансирования, однако такие шаги могут выйти Европе боком, рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее агентство Reuters сообщило, что усилит НАТО свою миссию в Балтийском море после инцидента с дронами в воздушном пространстве Дании. Для этого будут задействованы фрегат противовоздушной обороны, а также другие военные средства.

Депутат рассказал, что НАТО давно проводит эскалацию в акватории Балтийского моря. Для этого они проводят учения вблизи Калининградской области, размещают военные базы в Польше, которая при этом просит дополнительных поставок ядерного оружия на ее территорию, отметил он. По мнению парламентария, Европа устраивает эти провокации, чтобы получить финансирование от США.

«Страны НАТО не вытягивают американскую схему, когда США продают оружие Европе, а они передают его Украине. При этом европейцам есть, что терять на этом театре военных действий: Балтийское море небольшое, более того, плотная застройка. Эта эскалация может выйти боком очень-очень сильно. И над этим они тоже должны подумать», — указал Колесник.

Депутат дополнил, что ситуация у Калининградской области накаляется, но терпение России также не безгранично. На сегодня вопрос эскалации решается на дипломатическом поприще, однако российская сторона готова усилить военную группировку в балтийском регионе, заключил он.

В августе США направили самолет к ядерным базам России в Мурманской области. Боинг-разведчик WC-135 американских Военно-воздушных сил (ВВС) вылетел с авиабазы в Великобритании и проделал путь на север вдоль побережья к западу от Норвегии.

