14:53, 24 января 2026

На Западе объяснили обвинения Зеленского в адрес Европы

Unheard: Зеленский раскритиковал Европу, пытаясь сделать ее «козлом отпущения»
Виктория Кондратьева
Фото: Kyriakos Hadjielia / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Европу, пытаясь сделать ее «козлом отпущения» за собственные провалы и надеясь заслужить расположение американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет портал Unheard.

«Зеленскому нужен козел отпущения за трудности в войне и последующих переговорах. Посмотрите, как он хвалил решительность Трампа в Венесуэле и санкции США. Критика звучала в отношении бездействия Европы, но не Соединенных Штатов», — говорится в материале.

Автор публикации считает, что еще одной причиной для высказываний украинского лидера могло послужить позитивное восприятие критики европейских стран в Вашингтоне.

Ранее Зеленский в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе раскритиковал европейских союзников. Он заявил, что Европа до сих пор не знает, как себя защищать, и не способна решить кризис с Гренландией. Он выразил уверенность, что стратегия европейских стран по кризису вокруг острова несостоятельна и исходит из расчета, что Трамп просто забудет об этой теме.

