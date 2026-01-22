Реклама

17:31, 22 января 2026Бывший СССР

Зеленский раскритиковал Европу

Зеленский: Европа не знает, как себя защищать и что делать с Гренландией
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Европа до сих пор не знает, как себя защищать, и не способна решить кризис с Гренландией. Европейских союзников раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский, трансляция его выступления на пресс-конференции в Давосе доступна на YouTube-канале офиса украинского лидера.

«В прошлом году здесь, в Давосе, я закончил свое выступление словами: "Европа должна уметь себя защищать". Прошел год — и ничего не изменилось. Мы все еще находимся в ситуации, когда я вынужден повторять те же самые слова», — заявил Зеленский.

Он выразил уверенность, что стратегия Европы по кризису с Гренландией несостоятельна и исходит из расчета, что президент США Дональд Трамп просто забудет об этой теме.

В ходе выступления Зеленский сравнил жизнь украинцев с фильмом «День сурка». По его словам, граждане Украины будто бы постоянно проживают один и тот же плохой день.

