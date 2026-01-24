США обновили Стратегию нацобороны

В обновленной США Стратегии нацобороны Россия определена как постоянная угроза

США обновили Стратегию национальной обороны. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в документе определены приоритеты и новые подходы министерства обороны по отношению к странам Европы, Запада и Азиатско-Тихоокеанского региона. Отмечается, что Россия определена как постоянная угроза для стран восточного фланга НАТО, а сдерживание Китая — один из приоритетов.

Так, в Стратегии сказано, что приоритетом нацобороны США становится защита собственной территории, а не Европы. Кроме того, США намерены обеспечить контроль над ключевыми территориями в Западном полушарии, чтобы добиться «соблюдения доктрины Монро в наше время».

Согласно документу, одним из приоритетов стратегии нацобороны США становится Азиатско-Тихоокеанский регион. США намерены сдерживать Китай, при этом их курс не предполагает смены режима и открытой борьбы. Кроме того, США не допустит появления у Ирана ядерного оружия.

В Стратегии отмечается, что Вашингтон намерен провести масштабную модернизацию ядерных сил.

Ранее сообщалось, что из новой Стратегии национальной обороны США следует, что большая часть ответственности за достижение мира на Украине лежит на Европе.

