США назвали ответственных за мир на Украине

Из новой Стратегии национальной обороны США следует, что большая часть ответственности за достижение мира на Украине лежит на Европе. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает ТАСС.
«Обеспечение и поддержание мира потребуют лидерства и приверженности наших союзников по НАТО», — говорится в документе. Пентагон также напомнил слова президента США Дональда Трампа о необходимости завершить военный конфликт.
Помимо этого, Министерство войны США в документе называет Россию постоянной, но контролируемой угрозой для восточного фланга НАТО.