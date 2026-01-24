Реклама

США назвали ответственных за мир на Украине

США возложили ответственность за мир на Украине на Европу
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Из новой Стратегии национальной обороны США следует, что большая часть ответственности за достижение мира на Украине лежит на Европе. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает ТАСС.

«Обеспечение и поддержание мира потребуют лидерства и приверженности наших союзников по НАТО», — говорится в документе. Пентагон также напомнил слова президента США Дональда Трампа о необходимости завершить военный конфликт.

Помимо этого, Министерство войны США в документе называет Россию постоянной, но контролируемой угрозой для восточного фланга НАТО.

