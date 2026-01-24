США назвали Россию постоянной, но контролируемой угрозой

Россия является постоянной угрозой восточным членам НАТО. Однако, как следует из оборонной стратегии США на 2026 года, ее можно контролировать. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает РИА Новости.

«В обозримом будущем Россия будет оставаться постоянной, но управляемой угрозой для восточных членов НАТО», — следует из документа. Кроме того, Пентагон в оборонной стратегии страны отмечает готовность Вашингтона противостоять российской угрозе, однако Министерство войны никак не обосновывает свои опасения.

Ранее военный аналитик Скотт Риттер предложил Европе выйти из НАТО и создать альянс с Россией.