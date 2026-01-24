Реклама

03:21, 24 января 2026

США назвали Россию угрозой

США назвали Россию постоянной, но контролируемой угрозой
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Россия является постоянной угрозой восточным членам НАТО. Однако, как следует из оборонной стратегии США на 2026 года, ее можно контролировать. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает РИА Новости.

«В обозримом будущем Россия будет оставаться постоянной, но управляемой угрозой для восточных членов НАТО», — следует из документа. Кроме того, Пентагон в оборонной стратегии страны отмечает готовность Вашингтона противостоять российской угрозе, однако Министерство войны никак не обосновывает свои опасения.

Ранее военный аналитик Скотт Риттер предложил Европе выйти из НАТО и создать альянс с Россией.

