08:20, 23 января 2026

На Западе предложили Европе выйти из НАТО и создать альянс с Россией

Виктория Кондратьева
Фото: Matias Honkamaa / Reuters

Лучшим исходом для Европы из тупика, образовавшегося после прихода к власти в США администрации Дональда Трампа, стало бы создание военного альянса с Россией. Об этом заявил военный аналитик Скотт Риттер в интервью Эли Хасселу, опубликованному на его YouTube-канале.

По его словам, сейчас Европа глубоко расколота, и Соединенные Штаты Америки воспользуются этим расколом.

«Честно говоря, лучшее, что Европа могла бы сделать сейчас, — это выйти из НАТО и создать оборонительный альянс с Россией. Но они этого не сделают, потому что их уже приучили действовать против России», — сказал он.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что если бы европейские чиновники признали неправоту в отношении России, то могли бы избавиться от энергетической зависимости от США. Он отметил, что тогда европейские страны смогли бы получать углеводороды по более низким ценам.

