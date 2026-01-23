Реклама

07:31, 23 января 2026

Экс-аналитик ЦРУ предложил Европе извиниться перед Россией

Джонсон: Евросоюз может извиниться перед Россией и покупать у нее нефть и газ
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Если бы европейские чиновники признали неправоту в отношении России, то могли бы избавиться от энергетической зависимости от Соединенных Штатов. И, соответственно, получать углеводороды по более низким ценам, пришел к выводу бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

«Европейцы сейчас могли бы вернуться в Россию и сказать: "Простите, мы были неправы. Нам лгали, мы шли на поводу у США, мы хотим восстановить наши отношения с вами. Мы бы хотели покупать газ и нефть у вас"», — отметил эксперт.

Джонсон добавил, что сейчас можно наблюдать смену риторики в Германии, во Франции и Италии. Люди признают, что им нужно начать переговоры с Россией. Москва же готова к этим переговорам, отметил экс-аналитик.

Энергетическая зависимость от Штатов, у которых европейцы сейчас вынуждены втридорога покупать энергоносители, наносит вред и бюджету, и населению ЕС, посетовал Джонсон.

Ранее сенатор Алексей Пушков высказал мнение, что Европейский союз использует риторику о растущей угрозе со стороны России как повод для дальнейшей поддержки Украины. Он отметил, что текущая ситуация сложилась из-за намерений стран ЕС включить Украину в НАТО и использовать ее как «плацдарм для размещения военных баз и оружия».

Эксперты же заявили ранее, что заявления Европейской комиссии о якобы желании России напасть на Европу являются опасной ложью, которая способна навредить самому Западу.

