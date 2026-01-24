Стали известны подробности смерти режиссера Олейникова

Mash: Режиссер Олейников умер по дороге в больницу

Режиссеру Александру Олейникову стало плохо в баре «Менделеев» в центре Москвы — он потерял сознание на улице и умер по дороге в больницу. Подробности его смерти сообщил Telegram-канал Mash.

Согласно информации издания, режиссер и его приятели пришли в бар из ресторана неподалеку. В какой-то момент Олейников вышел на улицу без куртки. Сотрудники заведения спросили режиссера, не холодно ли в минус 15 — на что он ответил, что живет рядом. Спустя минуту Олейников упал. Его друг вызвал скорую помощь.

«Врачи пытались реанимировать его на месте, взяли анализы. У Олейникова начались судороги. В больницу его повезли уже без сознания, спасти не смогли», — пишет Mash.

Ранее сообщалось, что причиной смерти Олейникова стал оторвавшийся тромб. Режиссер умер на 61-м году жизни.