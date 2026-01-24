Умер сценарист трилогии фильмов «Любовь-морковь»

Умер режиссер Александр Олейников

Умер режиссер, сценарист трилогии фильмов «Любовь-морковь», Александр Олейников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на окружение артиста.

«Режиссер Александр Олейников умер на 61-м году жизни», — сказано в публикации.

Сообщается, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Олейников режиссировал 7 фильмов и мини-сериалов, среди которых: «Призрак Арбата», «Детектив на миллион» и другие. Он также написал сценарии к фильмам «Любовь-морковь».

В 2011 году «Лента.ру» побеседовала с Олейниковым. Он рассказал о том, как пришла идея трилогии фильмов «Любовь-морковь». Олейников назвал эту историю удивительной.