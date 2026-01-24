Реклама

06:33, 24 января 2026Россия

В США напомнили о важности Гренландии для США

кс-вице-губернатор Аляски Леман указал на важность контроля Гренландии для США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман, выступая в интервью РИА Новости, подчеркнул, что стратегическое значение Гренландии для США неоспоримо — однако в современных геополитических реалиях Вашингтону следует действовать с учетом сложившейся мировой обстановки.

«Это может быть хорошо для США с точки зрения бизнеса, стратегического расположения и, возможно, природных ресурсов. Однако необходимо учитывать все, что касается международных отношений», — отметил Леман.

Эксперт обратил внимание на необходимость учитывать позицию жителей Гренландии, отметив, что любые изменения могут встретить сопротивление среди местного населения. Тем не менее, Леман выразил уверенность, что США обладают более изящными и менее конфликтными инструментами для обеспечения стабильности в Арктике.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что ЕС может передать Гренландию США, чтобы задобрить американскую администрацию.

