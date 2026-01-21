Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:34, 21 января 2026Мир

В Европе допустили передачу Гренландии США

Bloomberg: Европа может согласиться отдать Гренландию в угоду США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Mads Claus Rasmussen / Reuters

Европа может передать Гренландию США, чтобы задобрить американскую администрацию во главе с Дональдом Трампом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Многие согласны с тем, что миропорядок, сложившийся после Второй мировой войны, закончился и что захват земель Трампом изменит глобальную политику (...) Европейские лидеры могут согласиться отдать Гренландию в очередной попытке задобрить Белый дом», — выразил свои опасения неназванный высокопоставленный европейский чиновник.

Агентство также сообщает, что на встрече министров финансов европейских стран в Брюсселе чиновники были «шокированы потерей поддержки и дружбы» со стороны Вашингтона и тем, как быстро это переросло во враждебность. Некоторые из них заявили, что не знают, как реагировать на «постоянно меняющийся шквал угроз и требований со стороны США, которые не имеют никакого логического обоснования».

Ранее Трамп дал загадочный ответ на вопрос журналистов о том, как далеко он готов зайти ради присоединения территории Гренландии к США. Он заявил, что скоро все будет известно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп развернул свой самолет, следовавший на экономический форум в Давосе. Что случилось?

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Кучеров сделал три ассиста в игре НХЛ и вышел на третье место в списке лучших бомбардиров

    Убийце бывшего премьера Японии вынесли приговор

    В российских школах начнут обучать управлению дронами

    Конфликт с соседом привел к расправе над российской школьницей

    Медведев вышел в третий круг Australian Open

    Страны ЕС отклонили предложение Трампа войти в состав «Совета мира»

    Представитель Путина призвал избавить российский город от статуса с уклоном в либерализм

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok