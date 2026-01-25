Реклама

Бездомный из Гренландии согласился стать американцем

РИА Новости: Бездомный из Гренландии готов стать американцем за $1 млн.
Евгений Силаев
Фото: Keld Navntoft / Reuters

Сорокалетний бездомный из Гренландии готов стать американцем за один миллион долларов. О своем согласии мужчина рассказал в беседе с РИА Новости.

«Я бездомный. Я бы конечно принял это предложение. Мне все равно, буду ли я американцем или гренландцем, все, что для меня важно, — это перестать быть бездомным», — рассказал мужчина.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что европейские политики по-прежнему допускают новые угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Гренландии. По словам собеседников издания, в Европе практически отсутствует уверенность в том, что трансатлантические отношения вернутся к норме.

