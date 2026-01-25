Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:26, 25 января 2026Мир

Дмитриев обвинил экс-еврокомиссара в ненависти к человечеству

Дмитриев: Бывший еврокомиссар Бретон ненавидит свободу слова и человечество
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Тьерри Бретон

Тьерри Бретон. Фото: Yves Herman / Reuters

Бывший еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Европейского союза (ЕС) Тьерри Бретон ненавидит свободу слова и все человечество. В этом его обвинил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«По словам Politico, цензор и представитель Pfizer Тьерри Бретон "не испытывает ненависти к США". Бретон просто ненавидит свободу слова и человечество», — написал он.

Так чиновник прокомментировал материал газеты Politico о санкциях США против Бретона. Экс-еврокомиссар назвал запрет на въезд в Штаты неоправданным и напомнил о своей проамериканской позиции.

Ранее США отреагировали на попытки ограничить деятельность соцсети Х в ЕС за «дезинформацию» тем, что ввели санкции против «ведущих фигур глобального цензурно-промышленного комплекса». В список попавших под ограничения вошел и Бретон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина отвергла ключевое требование России на переговорах. Вместо этого Киев нанес самый массовый удар по Белгороду

    Завершились «самые закрытые» переговоры России, Украины и США. Журналисты рассказали, что там происходило

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Фон дер Ляйен возмутила евродепутата своим отношением к Зеленскому

    Дмитриев обвинил экс-еврокомиссара в ненависти к человечеству

    ВС России уничтожили три группы ВСУ

    В России обозначили последствия размещения иностранных сил на Украине

    Частный детектив назвал выдающие супружескую измену признаки

    ВСУ совершили комбинированную атаку российского региона

    «Самая сексуальная спортсменка мира» показала фото в ультракоротком топе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok