ПВО России за сутки сбила 31 снаряд HIMARS, 68 дронов ВСУ и две авиабомбы

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбила 68 дронов самолетного типа, 31 реактивный снаряд HIMARS и две управляемые авиабомбы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также в ведомстве рассказали, что всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено: 670 самолетов, 283 вертолета, 111 017 беспилотников, 646 зенитных ракетных комплексов, 27 302 танка и не только.

Помимо этого, подразделения группировки российских войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Преображенка Запорожской области.

Ранее Вооруженные силы России поразили обеспечивающий деятельность военно-промышленного комплекса Украины объект.

