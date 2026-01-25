Реклама

Россия
15:29, 25 января 2026Россия

ПВО России за сутки сбила 31 снаряд HIMARS и 68 дронов

ПВО России за сутки сбила 31 снаряд HIMARS, 68 дронов ВСУ и две авиабомбы
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбила 68 дронов самолетного типа, 31 реактивный снаряд HIMARS и две управляемые авиабомбы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также в ведомстве рассказали, что всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено: 670 самолетов, 283 вертолета, 111 017 беспилотников, 646 зенитных ракетных комплексов, 27 302 танка и не только.

Помимо этого, подразделения группировки российских войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Преображенка Запорожской области.

Ранее Вооруженные силы России поразили обеспечивающий деятельность военно-промышленного комплекса Украины объект.

