Российские военные поразили обеспечивающий деятельность ВПК Украины объект

Минобороны: ВС России поразили обеспечивающий деятельность ВПК Украины объект

Вооруженные силы (ВС) России поразили обеспечивающий деятельность военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины объект. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетической инфраструктуры, обеспечивающему деятельность военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, повреждены оказались цех производства и места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 159 районах.

Ранее в январе ВС России уничтожили расположенную в Черниговской области площадку пуска дальнобойных Вооруженных сил Украины.