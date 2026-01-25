Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:49, 25 января 2026Бывший СССР

Российские военные поразили обеспечивающий деятельность ВПК Украины объект

Минобороны: ВС России поразили обеспечивающий деятельность ВПК Украины объект
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России поразили обеспечивающий деятельность военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины объект. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетической инфраструктуры, обеспечивающему деятельность военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, повреждены оказались цех производства и места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 159 районах.

Ранее в январе ВС России уничтожили расположенную в Черниговской области площадку пуска дальнобойных Вооруженных сил Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ночью выпустили по Белгороду 24 боеприпаса

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Песков рассказал о реакции Европы на публикацию переписки Трампа и Макрона

    Отключение электроэнергии в Мурманской области связали с древними опорами

    Медведев вылетел с Australian Open

    Помощник Путина пообщался с Кушнером

    Названа возможная причина смерти режиссера Олейникова

    Российские военные поразили обеспечивающий деятельность ВПК Украины объект

    Часть жителей Запорожской области осталась без света

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok