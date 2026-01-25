Реклама

07:16, 25 января 2026

ВС России уничтожили площадку пуска украинских БПЛА

РИА Новости: В Черниговской области уничтожили площадку пуска БПЛА ВСУ
Евгений Силаев
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили расположенную в Черниговской области площадку пуска дальнобойных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Комплексным огневым поражением уничтожена площадка запуска и пункты дислокации расчетов дальних ударных БПЛА из состава 433-й отдельной бригады беспилотных систем ВСУ», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, с данной площадки запускались беспилотники, которые наносили удары по России.

Ранее российские военные при взятии Гуляйполя в Запорожской области изъяли секретные данные о БПЛА ВСУ.

