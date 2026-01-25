Россиян насторожило появление «чудотворной воды» на маркетплейсах

Россиян насторожило появление «чудотворной воды» для лечения онкологии на маркетплейсах. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По данным издания, люди заметили на одном из маркетплейсов карточки товара с «грудной водой из чудотворного источника от онкологии» и «земелькой с места погребения преподобного Гавриила Ургебадзе».

Как отметили граждане, воду можно было купить за 900 рублей, а землю — за 300. Перед употреблением воду из Монастыря Самтавро в Грузии нужно было разбавить. Авторы объявления утверждали, что вода действительно помогает при лечении онкологии и других болезней.

В комментариях некоторые пользователи уже делились, что «будут лечиться» и благодарили продавцов за возможность избавиться от недугов.

Представители маркетплейса провели внутреннюю проверку, в результате которой продавцов заблокировали.

