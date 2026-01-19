Реклама

18:16, 19 января 2026

В России предложили запретить билеты банка приколов

Банк России предложил запретить изготовление и сбыт билетов «банка приколов»
Вячеслав Агапов

Фото: Elnur / Фотобанк Лори

Банк России предложил запретить билеты «банка приколов». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В документе «Основные направления развития наличного денежного обращения на 2026-2030 годы» ЦБ предлагает установить запрет на изготовление и сбыт предметов, имеющих сходство с российскими банкнотами и монетами. Эта мера необходима для «поддержания чистоты налично-денежного оборота» в стране.

«Такие изделия, в том числе ввозимые в Российскую Федерацию из других стран, активно сбываются через торговые предприятия, маркетплейсы, а также путем размещения объявлений о продаже в сети Интернет (социальных сетях). Особую обеспокоенность вызывает использование банкнотоподобных изделий злоумышленниками для обмана граждан, в том числе социально незащищенных (преимущественно людей старшего возраста)», — объяснили представители регулятора.

Нарушителей намерены привлекать к административной ответственности за указанные деяния. Инициативу Банка России рассмотрят заинтересованные министерства и ведомства.

Также в ЦБ анонсировали выпуск обновленных банкнот номиналом 500, 50 и 10 рублей, Они появятся в обращении в 2026-2028 годах. Модернизацию ведут для профилактики фальшивомонетничества, при этом ЦБ усиливает их защитный комплекс, улучшает потребительские качества и следит за тем, чтобы все деньги, находящиеся в обращении, были выполнены в едином стиле и легко распознавались как людьми, так и различными автоматическими устройствами.

