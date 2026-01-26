Реклама

23:09, 26 января 2026

13-летнюю девочку насиловали несколько дней и продали в спа-салон

В Индии над 13-летней девочкой надругались, а затем продали в спа-салон
Марина Совина
Фото: Gilles Lambert / Unsplash

В Индии знакомство с молодым человеком в социальных сетях закончилось для 13-летней девочки продажей в спа-салон. Об этом пишет The Times of India.

В течение полугода она переписывалась с юношей. В начале января мужчина заманил девочку в отель, где три дня насиловал, после чего бросил. Как утверждается в материале, затем над пострадавшей надругались владелец гостиницы и администратор.

Спустя некоторое время несовершеннолетнюю продали менеджеру спа-салона, который также подвергал ее насилию. Когда самочувствие девочки ухудшилось, ее отдали в другую точку. В этот момент полицейские установили местонахождение пострадавшей и спасли ее.

После пережитого девочка вернулась домой. Правоохранители арестовали причастных работников отеля и спа-салона, а также задержали юношу, с которым она вела переписку.

Ранее сообщалось, что в индийском Джайпуре женатый мужчина запугивал 17-летнюю девушку и месяцами насиловал ее в номере отеля.

