В Индии мужчина запугивал 17-летнюю девушку и месяцами насиловал ее в номере отеля

Bhaskar English: В индийском Джайпуре мужчина месяцами насиловал девушку в отеле

В индийском Джайпуре женатый мужчина запугивал 17-летнюю девушку и месяцами насиловал ее в номере отеля. Об этом сообщает Bhaskar English.

Уточняется, что насильник жил по соседству со своей жертвой, а последняя часто общалась с его супругой. Он угрозами заманивал пострадавшую в гостиничный номер и занимался с ней сексом против ее воли. Это длилось в течение пяти месяцев, пока девушка не решилась обратиться в полицию с жалобой.

Насильник был задержан в начале января 2026 года. Начато расследование.

