11:01, 21 января 2026

В Индии мужчина запугивал 17-летнюю девушку и месяцами насиловал ее в номере отеля

Bhaskar English: В индийском Джайпуре мужчина месяцами насиловал девушку в отеле
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: RAMNIKLAL MODI / Shutterstock / Fotodom

В индийском Джайпуре женатый мужчина запугивал 17-летнюю девушку и месяцами насиловал ее в номере отеля. Об этом сообщает Bhaskar English.

Уточняется, что насильник жил по соседству со своей жертвой, а последняя часто общалась с его супругой. Он угрозами заманивал пострадавшую в гостиничный номер и занимался с ней сексом против ее воли. Это длилось в течение пяти месяцев, пока девушка не решилась обратиться в полицию с жалобой.

Насильник был задержан в начале января 2026 года. Начато расследование.

Ранее гражданин Алжира напал ночью на туристку из США в холле отеля Европы и изнасиловал ее. Уточняется, что инцидент произошел в гостинице Женевы в 2024 году.

