19:44, 22 декабря 2025Путешествия

Алжирец напал ночью на туристку в холле отеля Европы и изнасиловал ее

Алжирец напал ночью на туристку из США в холле отеля Женевы и изнасиловал ее
Алина Черненко

Фото: Michael Derrer Fuchs / Shutterstock / Fotodom

Гражданин Алжира напал ночью на туристку из США в холле отеля Европы и изнасиловал ее. Об этом сообщает Entrevue.fr.

Уточняется, что инцидент произошел в гостинице Женевы в 2024 году, однако приговор 30-летнему злоумышленнику озвучили только сейчас. Мужчину отправят в тюрьму на восемь лет, а по истечении этого срока он будет выслан с территории Швейцарии. Более того, ему будет запрещен въезд в страну на двенадцать лет.

На записях с камер видеонаблюдения, которые изучили в суде, видно, как алжирец следует за туристкой, насильно целует ее, а затем удерживает, когда она пытается защититься. Его дальнейшие действия камеры не зафиксировали.

Однако медицинские заключения и анализ ДНК показали, что американка была изнасилована. Кроме того, она получила сотрясение мозга.

Адвокат нападавшего уверял, что его клиент ничего не помнит о произошедших событиях. Несмотря на это, суд подтвердил отягчающее обстоятельство — жестокое обращение, и присудил жертве компенсацию за моральный ущерб и понесенные расходы.

Ранее израильских футболистов обвинили в изнасиловании американской туристки в Тель-Авиве. Спортсмены познакомились с 29-летней девушкой в ночном клубе, а затем поехали вместе в отель.

