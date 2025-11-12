Израильские футболисты познакомились в ночном клубе с туристкой и изнасиловали ее в отеле

Израильских футболистов обвинили в изнасиловании туристки в отеле Тель-Авива

Израильских футболистов обвинили в изнасиловании американской туристки в Тель-Авиве. Об этом сообщает местное издание Ynetnews.

По предварительным данным, 1 ноября молодые игроки футбольных лиг Леумит и Алеф познакомились с 29-летней девушкой в ночном клубе. Затем они отправились с американкой в отель, где вступили с ней в сексуальную связь без ее согласия.

В понедельник, 10 ноября, двух спортсменов и еще одного мужчину арестовали по подозрению в изнасиловании. Адвокат одного из подозреваемых Моше Мероз сообщил журналистам, что его клиент отрицает обвинения и настаивает на том, что «все было сделано с согласия девушки».

Ранее адвокат из индийского города Агра взялся помочь жертве группового изнасилования и сам надругался над ней в номере отеля. Мужчину арестовали, но при попытке сбежать он выпрыгнул из окна и сломал ноги.