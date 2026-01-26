Десятки сторонников Болсонару пострадали от удара молнии на митинге в Бразилии

G1: Минимум 72 человека пострадали от удара молнии на митинге в Бразилии

В столице Бразилии во время митинга в поддержку экс-президента страны Жаира Болсонару в толпу ударила молния. Как минимум 72 человека пострадали в результате происшествия, сообщает портал G1.

«В медицинские учреждения были доставлены 29 пострадавших, у которых диагностированы ожоги, преимущественно рук и живота. Состояние по меньшей мере восьми пациентов оценивается как тяжелое», — говорится в заявлении.

Как отмечается, в результате удара молнии травмы получили более 70 участников митинга. Из них около 30 человек потребовали медпомощи и были экстренно госпитализированы.

Ранее сообщалось, что отбывающий тюремный срок Жаир Болсонару решил сместить главного политического оппонента с помощью своей семьи. Политик сейчас находится в тюрьме по решению Верховного суда страны, признавшего его виновным в попытке государственного переворота после поражения на выборах 2022 года, также напоминает издание. Его приговорили к 27 годам тюрьмы.

Болсонару прославился своим эпатажным поведением и противоречивыми заявлениями, а также поддержкой действующего американского лидера Дональда Трампа.