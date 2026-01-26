Девушка сбросила 57 килограммов и раскрыла три секрета похудения

Жительница Великобритании сбросила 57 килограммов за год благодаря ходьбе

Жительница Великобритании по имени Тия рассказала, как ей удалось похудеть за год без особых усилий. Ее историю публикует The Sun.

Девушка призналась, что с детства страдала от проблем с лишним весом. К 19 годам она набрала 150 килограммов. Это стало для нее поворотным моментом.

За первый год похудения девушка сбросила 57 килограммов, ей помогли три секрета похудения. Первый — много ходить. В декабре 2024 года Тия проходила всего тысячу шагов в день, в мае того же года их количество увеличилось до пяти тысяч.

Второй секрет девушки — заниматься тем спортом, который нравится. Так, она стала посещать занятия по аквааэробике и танцы. И третье: Тия изменила свой рацион.

Британка не планирует останавливаться на достигнутом и продолжает худеть. Сейчас она весит 79 килограммов.

Ранее сообщалось, что жительница США Кристи Маккаммон справилась с зависимостью от сахара и сбросила 45 килограммов. Она живет без сладкого уже семь лет и даже на день рождения выбирает не кремовый торт, а фруктовый.

