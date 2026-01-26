Девушка сбросила 57 килограммов и раскрыла три секрета похудения

Жительница Великобритании по имени Тия рассказала, как ей удалось похудеть за год без особых усилий. Ее историю публикует The Sun.
Девушка призналась, что с детства страдала от проблем с лишним весом. К 19 годам она набрала 150 килограммов. Это стало для нее поворотным моментом.
За первый год похудения девушка сбросила 57 килограммов, ей помогли три секрета похудения. Первый — много ходить. В декабре 2024 года Тия проходила всего тысячу шагов в день, в мае того же года их количество увеличилось до пяти тысяч.
Второй секрет девушки — заниматься тем спортом, который нравится. Так, она стала посещать занятия по аквааэробике и танцы. И третье: Тия изменила свой рацион.
Британка не планирует останавливаться на достигнутом и продолжает худеть. Сейчас она весит 79 килограммов.
Ранее сообщалось, что жительница США Кристи Маккаммон справилась с зависимостью от сахара и сбросила 45 килограммов. Она живет без сладкого уже семь лет и даже на день рождения выбирает не кремовый торт, а фруктовый.