12:00, 26 января 2026Из жизни

Девушка сбросила 57 килограммов и раскрыла три секрета похудения

Жительница Великобритании сбросила 57 килограммов за год благодаря ходьбе
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

Жительница Великобритании по имени Тия рассказала, как ей удалось похудеть за год без особых усилий. Ее историю публикует The Sun.

Девушка призналась, что с детства страдала от проблем с лишним весом. К 19 годам она набрала 150 килограммов. Это стало для нее поворотным моментом.

За первый год похудения девушка сбросила 57 килограммов, ей помогли три секрета похудения. Первый — много ходить. В декабре 2024 года Тия проходила всего тысячу шагов в день, в мае того же года их количество увеличилось до пяти тысяч.

Второй секрет девушки — заниматься тем спортом, который нравится. Так, она стала посещать занятия по аквааэробике и танцы. И третье: Тия изменила свой рацион.

Британка не планирует останавливаться на достигнутом и продолжает худеть. Сейчас она весит 79 килограммов.

Ранее сообщалось, что жительница США Кристи Маккаммон справилась с зависимостью от сахара и сбросила 45 килограммов. Она живет без сладкого уже семь лет и даже на день рождения выбирает не кремовый торт, а фруктовый.

