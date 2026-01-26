Реклама

Избившим россиян в Египте туристам пригрозили тюремным сроком

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: AlexandraVl / Shutterstock / Fotodom

Избившим российскую семью в Египте британским туристам пригрозили тюремным сроком. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

После происшествия в отель Sunrise Arabian Beach Resort в Шарм-эш-Шейхе приехали полицейские и взяли у пострадавших заявление и показания. Уточняется, что работники гостиницы приняли сторону россиян. В отношении британцев возбудили уголовное дело.

Известно, что суд вынесет им приговор 26 января. Сообщается, что напавших могут объявить в розыск, в этом случае им будет грозить срок в тюрьме Египта.

15 британских туристов напали на многодетную российскую семью в египетском отеле 25 января. Конфликт случился из-за мест у лежаков.

