Избившим россиян в Египте туристам пригрозили тюремным сроком

Shot: Избившим россиян в отеле британцам вынесут приговор в суде Египта

Избившим российскую семью в Египте британским туристам пригрозили тюремным сроком. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

После происшествия в отель Sunrise Arabian Beach Resort в Шарм-эш-Шейхе приехали полицейские и взяли у пострадавших заявление и показания. Уточняется, что работники гостиницы приняли сторону россиян. В отношении британцев возбудили уголовное дело.

Известно, что суд вынесет им приговор 26 января. Сообщается, что напавших могут объявить в розыск, в этом случае им будет грозить срок в тюрьме Египта.

15 британских туристов напали на многодетную российскую семью в египетском отеле 25 января. Конфликт случился из-за мест у лежаков.