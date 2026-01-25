Реклама

11:34, 25 января 2026Путешествия

Британские туристы напали на многодетную российскую семью в Египте

Карина Черных
Фото: Kiev.Victor / Shutterstock / Fotodom  

Британские туристы напали на многодетную российскую семью в элитном отеле в Египте. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в пятизвездочной гостинице Sunrise Arabian Beach Resort в Шарм-эль-Шейхе. Пара из Москвы с тремя детьми отдыхала у бассейна, когда появилась группа британцев примерно из 15 человек. Они решили занять лежаки и сбросили вещи россиян, из-за чего случился конфликт.

В ходе ссоры россиянин вступился за дочь, которую толкнула одна из англичанок. В свою очередь, его стали душить веревкой. Впоследствии на место прибыли правоохранители.

Пострадавшие москвичи планируют подать заявление в полицию. При этом они отметили, что не получили медпомощь.

Ранее в январе сообщалось, что российская туристка отказала в сексе за деньги мексиканскому таксисту и была жестоко избита и выброшена из машины.

