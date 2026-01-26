Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:29, 26 января 2026Бывший СССР

Киев покинули более полумиллиона человек

Киев покинули 500-600 тысяч человек, это мешает проводить аварийные работы
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев покинули 500-600 тысяч человек. Об этом заявил энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев, передает Telegram-канал «Новости.LIVE».

По его словам, это мешает сотрудникам коммунальных служб проводить аварийные работы. Уточняется, что в части домов, где были разморожены системы отопления, теплоноситель не был слит вовремя. Из-за этого поврежденные трубы и батареи нуждаются в замене.

«И самая большая проблема, о которой мне вчера коммунальщики рассказывали, — это то, что многие киевляне выехали из своих домов, и будет трудно попасть в те квартиры, которые будут закрыты для того, чтобы там восстановить теплоснабжение», — объяснил Игнатьев.

Ранее глава украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко назвал энергетическую ситуацию в стране катастрофической. По его словам, люди получают электричество на три-четыре часа, после чего оно снова пропадает на 10-15 часов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала Россию умными бомбами

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда взялась теория о двойниках Путина и что сам президент говорил об этом

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Дело сбившего Ил-76 с украинскими пленными командира ВСУ рассмотрят в российском суде

    Оговорку Зеленского на русском языке во время пресс-конференции объяснили

    Запад уличили в попытках переформатировать сознание украинцев

    Названы пять самых полезных видов сыра

    Российские войска ударили по вертолетам ВСУ в центральной Украине

    Звезда «Вечернего Урганта» раскрыла влияние телешоу на ее жизнь

    Продажи слабоалкогольных напитков в России рухнули

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok