Киев покинули более полумиллиона человек

Киев покинули 500-600 тысяч человек, это мешает проводить аварийные работы

Киев покинули 500-600 тысяч человек. Об этом заявил энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев, передает Telegram-канал «Новости.LIVE».

По его словам, это мешает сотрудникам коммунальных служб проводить аварийные работы. Уточняется, что в части домов, где были разморожены системы отопления, теплоноситель не был слит вовремя. Из-за этого поврежденные трубы и батареи нуждаются в замене.

«И самая большая проблема, о которой мне вчера коммунальщики рассказывали, — это то, что многие киевляне выехали из своих домов, и будет трудно попасть в те квартиры, которые будут закрыты для того, чтобы там восстановить теплоснабжение», — объяснил Игнатьев.

Ранее глава украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко назвал энергетическую ситуацию в стране катастрофической. По его словам, люди получают электричество на три-четыре часа, после чего оно снова пропадает на 10-15 часов.