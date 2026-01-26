Китаю в совершенствовании оружия помогли голуби и ястребы

WSJ: Китайские инженеры обучают боевые БПЛА при помощи ястребов и голубей

Китайская армия активно совершенствует беспилотные летательные аппараты (БПЛА) при помощи природы, копируя поведение птиц, чтобы программировать технику максимально эффективными тактиками. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Инженерам из ведущих китайских университетов, связанных с военными структурами, нужен был способ моделирования столкновений между роями беспилотников в реальном времени и им в этом помогли голуби и ястребы.

В качестве образца поведения для беспилотников при координированной атаке инженеры взяли ястребов. Наблюдая за тем, как хищные птицы выбирают добычу, они обучили дроны выделять и уничтожать наиболее уязвимые цели противника.

А вот тактика защиты была сформирована для дронов на основе наблюдения за голубями. В итоге в ходе испытания «пять на пять» атакующие БПЛА уничтожили всех обороняющихся за 5,3 секунды.

Ранее стало известно о том, что новые FPV-дроны «ОсА Окта» начали применять российские военные в зоне специальной военной операции.