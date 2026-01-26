Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:15, 26 января 2026Ценности

Колин Фаррелл прогулялся в облегающих штанах и вызвал ажиотаж в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Ирландский актер Колин Фаррелл прогулялся в облегающих штанах и вызвал ажиотаж в сети. Пост появился на странице Just Jared в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

49-летнего артиста запечатлели на улице вместе с коллегой К'Орианкой Килчер. Он предстал перед камерой в серой майке с глубокими вырезами для рук, черных тайтсах (спортивные штаны, которые плотно облегают тело, — прим. «Ленты.ру») и кедах бренда Nike. При этом наряд подчеркнул анатомические особенности фигуры звезды.

Пользователи высказались о кадрах в комментариях. «Наряд просто невероятный», «Выставил напоказ», «Знаю, вы все увеличили изображение. Не нужно врать», «Я увидела слишком много», «Очень тесно», «Похабные штаны», «Я пыталась сфокусироваться на его лице!» — заявили юзеры.

Ранее в январе 79-летний голливудский актер Сильвестр Сталлоне опубликовал видео из спортзала и удивил фанатов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Такого рода игры чрезвычайно опасны». Медведев пригрозил ВСУ спецоружием после атаки на резиденцию Путина

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    В парламенте европейской страны призвали отказаться от демонстраций флага Украины

    Скандальная порнозвезда пообещала забеременеть после секса с тысячей мужчин

    Стало известно об «очень плохих отношениях» фон дер Ляйен с Каллас

    «Рождаемость» бизнеса в России рухнула до минимума

    Одно предложение «сильнейшего союзника» Трампа вынудило его сорваться на крик

    Натурализованный американец Уайлд рассказал о страхе европейских спортсменов

    Наказание организаторам подземной экскурсии по центру Москвы дополнили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok