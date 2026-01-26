Колин Фаррелл прогулялся в облегающих штанах и вызвал ажиотаж в сети

Ирландский актер Колин Фаррелл прогулялся в облегающих штанах и вызвал ажиотаж в сети. Пост появился на странице Just Jared в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

49-летнего артиста запечатлели на улице вместе с коллегой К'Орианкой Килчер. Он предстал перед камерой в серой майке с глубокими вырезами для рук, черных тайтсах (спортивные штаны, которые плотно облегают тело, — прим. «Ленты.ру») и кедах бренда Nike. При этом наряд подчеркнул анатомические особенности фигуры звезды.

Пользователи высказались о кадрах в комментариях. «Наряд просто невероятный», «Выставил напоказ», «Знаю, вы все увеличили изображение. Не нужно врать», «Я увидела слишком много», «Очень тесно», «Похабные штаны», «Я пыталась сфокусироваться на его лице!» — заявили юзеры.

