19:17, 26 января 2026

Нападающие на яхты косатки стали использовать неизвестный язык

Косатки, нападающие на яхты в Гибралтарском проливе, используют неизвестный язык
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Mark Rightmire / MediaNews Group / Orange County Register / Getty Images

Стая косаток, с 2020 года нападающая на яхты в Гибралтарском проливе, обладает уникальным языком, который был неизвестен ученым. Об этом сообщает издание Daily Mail.

«До сих пор считалось, что они очень молчаливые, — рассказал соавтор исследования Рено де Стефанис. — Но теперь мы узнали, что их звуки совершенно отличаются от любых других. С точки зрения сохранения культуры это просто поразительно. Это как внезапно обнаружить новый язык в центре Европы».

Одна из необычных особенностей этой стаи — молчаливость во время атак. Обычно косатки громко общаются во время охоты или игры, но эта стая нападает на яхты в полном безмолвии. По мнению исследователей, это связано с тем, что она специализируется на охоте на тунца. Они считают, что косатки используют такой прием, чтобы не спугнуть рыбу.

Косатки стали нападать на яхты у берегов Западной Европы и Северной Африки в начале 2020 года. В первых нападениях участвовали три косатки с прозвищами Черная Глэдис, Серая Глэдис и Белая Глэдис. Затем их повадки переняли другие представители той же популяции, которая, по оценкам специалистов, насчитывает примерно 35 особей.

В августе 2023 года сообщалось, что морякам в Гибралтарском проливе пришлось отстреливаться от косаток, которые окружили их яхту. В итоге косатки уплыли, а поврежденное судно взяли на буксир спасатели.

