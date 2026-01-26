Реклама

19:36, 26 января 2026Забота о себе

Названа неочевидная выгода создания семьи

Психотерапевт Крашкина: Состоящие в отношениях люди живут дольше одиночек
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Robert Kneschke / Shutterstock / Fotodom

Психотерапевт Ирина Крашкина рассказала, как брак влияет на продолжительность жизни. О неочевидной выгоде создания семьи она побеседовала с РИАМО.

Врач заявила, что состоящие в отношениях люди живут дольше одиночек. В качестве доказательства она привела данные масштабного исследования с участием свыше 600 тысяч человек, проведенного в одной из стран Азии. Оно показало, что риск смерти от любых причин у тех, кто не состоит в браке, был примерно на 15 процентов выше, чем у замужних или женатых людей независимо от возраста и образа жизни.

Этот факт Крашкина объяснила тем, что пары обычно придерживаются более здорового питания, реже курят и злоупотребляют алкоголем, чаще посещают врачей и следуют их советам. Один из супругов, продолжила она, нередко выступает в роли мотиватора здорового образа жизни — напоминает о запланированном визите к врачу, поддерживает в стремлении заниматься спортом и отказываться от вредных привычек.

Ранее мужчины на форуме Reddit рассказали об особенностях женщин, о которых они узнали после свадьбы. Так, для многих сюрпризом оказалось, что плач для многих женщин — это способ справиться со стрессом, а не знак серьезного кризиса.

