02:06, 26 января 2026Россия

Названо число сбитых над регионами России вражеских БПЛА

Минобороны РФ: За три часа средствами ПВО были уничтожены 13 украинских БПЛА
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) России за три часа, с 20:00 до 23:00 25 января, было перехвачено и уничтожено 13 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минобороны России.

Больше всего беспилотников сбито российскими военными над Ростовской областью — восемь аппаратов. Еще по два БПЛА уничтожили над Брянской областью и Республикой Крым. Один беспилотник сбит над территорией Курской области.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее российские военные оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» нанесли удар по командному пункту ВСУ в Черниговской области и сорвали массированный пуск дальнобойных дронов в глубь России.

