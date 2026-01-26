Реклама

15:36, 26 января 2026

Названы правила выживания в машине в сильную метель

Дальнобойщики и автоэксперты рассказали, как действовать в метель на трассе
Марина Аверкина

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Сильная метель всегда осложняет движение на трассе даже для опытных водителей. Автоэксперты и дальнобойщики рассказали «Пятому каналу», как действовать в такой ситуации и что на этот случай следует иметь в машине.

Водители грузовиков со стажем отмечают, что стандартная лопата в таких погодных условиях часто бесполезна. Более практичным решением будет крепкий буксировочный трос, рассчитанный на нагрузку до 20 тонн (в случае большегруза), который поможет зацепиться и вытащить застрявший автомобиль. Однако он полезен тогда, когда на дороге есть другие машины.

Если рядом никого нет, одним из решений могут стать цепи. Но этот вариант подходит только в случае, когда автомобиль не увяз в снегу. Их основная задача — улучшить сцепление на обледенелых участках, крутых спусках и подъемах, а также на загородных дорогах.

Если ситуация требует буксировки, очень важно соблюдать меры предосторожности. Автоэксперт Дмитрий Краюшкин обратил внимание, что для смягчения удара в случае порвавшегося троса необходимо использовать специальное приспособление — тросогаситель. Также важно, чтобы буксирующий автомобиль начинал движение очень плавно, без резких рывков.

Автопутешественники Александр Еликов и Алексей Жирухин предупредили, что, например, на заснеженных дорогах Якутии нужно предельное внимание и осторожность. Ровный участок, где можно развить скорость до 100 километров в час, может неожиданно смениться глубокой ямой или крутым поворотом. Кроме того, для таких экстремальных поездок путешественники советуют всегда иметь при себе запас бензина — в условиях Крайнего Севера 10 литров топлива в канистре дают дополнительные 5-10 часов тепла в салоне. В багажнике обязательно должны быть прочная лопата для снега, пила, теплая одежда, запас еды и спиртовых таблеток.

Если из-за метели водитель все же оказался заблокирован в машине, главное правило — не покидать салон. В условиях бурана можно мгновенно потерять ориентацию и заблудиться. Нужно связаться со службой спасения по единому номеру 112, сообщить свои координаты и прикрепить к антенне или другой высокой части автомобиля что-то яркое.

Чтобы не произошло отравления угарным газом, следует периодически очищать выхлопную трубу от снега. В ожидании помощи нужно сохранять активность — двигаться, растирать конечности и не засыпать.

Ранее эксперты перечислили пять признаков неисправности системы обогрева салона машины.

