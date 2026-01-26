Некоторых россиян обязали вернуть часть пенсии государству

Юрист Красовская: Есть риск переплаты пенсии, которую необходимо вернуть

Пенсионеры в России рискуют столкнуться с требованием вернуть излишки полученных денежных средств, если вовремя не сообщат Социальному фонду России (СФР) об изменении жизненных обстоятельств. Об этом рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская в беседе с агентством «Прайм».

По словам специалиста, переплата пенсии будет в случаях, когда гражданин продолжает получать надбавки, на которые уже не имеет права.

Надбавки начисляют, например, пенсионерам, у которых есть дети на иждивении, однако они действуют с рядом ограничений и зависят от статуса ребенка и самого пенсионера. Отдельная категория — жители Крайнего Севера и приравненных к нему территорий. Красовская подчеркнула, что они получают районные надбавки, которые снижаются или отменяются при переезде в другой регион.

Ранее стало известно, что в России с 1 февраля будут проиндексированы на 5,6 процентв более 40 пособий и выплат.