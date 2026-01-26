Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:24, 26 января 2026Экономика

Одна страна пообещала оспорить запрет на импорт российского газа

Бланар: Словакия будет оспаривать запрет на импорт российского газа в суде
Вячеслав Агапов

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Словакия будет оспаривать запрет на импорт российского газа в суде. Такое обещание дал глава МИД европейской страны Юрай Бланар, его цитирует ТАСС.

Братислава намерена судиться ради аннулирования запрета на поставки российского газа в Европейский союз (ЕС) с 2027 года.

«Мы не можем принять решения, которые не отражают реальные возможности отдельных стран. Поэтому мы обратимся в Суд ЕС и инициируем процедуру отмены регламента REPower EU», — пообещал Бланар.

Совет Евросоюза утвердил запрет на импорт сжиженного природного газа из России в страны ЕС с 1 января 2027 года, а газа по трубопроводам — с 30 сентября 2027 года. Новые правила также включают в себя меры по эффективному мониторингу и диверсификации энергоснабжения. Министр энергетики, торговли и промышленности Кипра Майкл Дамианос заявил, что благодаря запрету энергетический рынок станет устойчивее, избавится от зависимости от Москвы.

К 1 марта страны ЕС подготовят национальные планы по замене поставщиков газа и обозначат потенциальные проблемы, связанные с отказом от поставок из РФ

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский анонсировал новые переговоры с Россией и США

    В Индии бушует вирус с высокой летальностью. Угрожает ли он России

    Хакеры заблокировали машины россиян

    Звезду реалити-шоу поймали на пьяной езде и арестовали

    Россиянам назвали лучшие украшения для ограниченного бюджета

    В Подмосковье многоэтажку затопило кипятком после трех дней без отопления

    Раскрыта причина согласия Зеленского на переговоры в Абу-Даби

    В российском городе крысы повисли на дверях квартир

    Названа причина сбоя в системе бронирования билетов Leonardo

    Названа главная особенность новых компьютеров Apple

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok