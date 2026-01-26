Одна страна пообещала оспорить запрет на импорт российского газа

Бланар: Словакия будет оспаривать запрет на импорт российского газа в суде

Словакия будет оспаривать запрет на импорт российского газа в суде. Такое обещание дал глава МИД европейской страны Юрай Бланар, его цитирует ТАСС.

Братислава намерена судиться ради аннулирования запрета на поставки российского газа в Европейский союз (ЕС) с 2027 года.

«Мы не можем принять решения, которые не отражают реальные возможности отдельных стран. Поэтому мы обратимся в Суд ЕС и инициируем процедуру отмены регламента REPower EU», — пообещал Бланар.

Совет Евросоюза утвердил запрет на импорт сжиженного природного газа из России в страны ЕС с 1 января 2027 года, а газа по трубопроводам — с 30 сентября 2027 года. Новые правила также включают в себя меры по эффективному мониторингу и диверсификации энергоснабжения. Министр энергетики, торговли и промышленности Кипра Майкл Дамианос заявил, что благодаря запрету энергетический рынок станет устойчивее, избавится от зависимости от Москвы.

К 1 марта страны ЕС подготовят национальные планы по замене поставщиков газа и обозначат потенциальные проблемы, связанные с отказом от поставок из РФ