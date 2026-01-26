Массажист ощупал интимные места гостьи отеля в Европе и поплатился

The Sun: Массажист домогался постоялицы отеля в Фундао и получил условный срок

Массажист домогался гостьи отеля в Европе и поплатился на миллионы рублей. Об этом сообщило издание The Sun.

По данным источника, инцидент произошел еще в 2021 году, однако судебный приговор по делу был вынесен только сейчас. Жительница Великобритании остановилась в гостинице города Фундао, Португалия. Там она отправилась на массаж и легла в бикини на кушетку. Сотрудник Лукас Джи ощупал ее интимные места и сказал, что не может остановиться при виде красивой девушки.

Британка преждевременно прекратила процедуру. Тогда мужчина встал перед ней на колени и попросил ничего не рассказывать владельцу гостиницы, затем начал кричать на девушку и погнался за ней по коридору. Постоялице удалось скрыться за дверью своего номера. Во время суда массажист отрицал обвинения, однако получил два года условного срока. Также обвиняемый выплатит жертве 26 тысяч фунтов стерлингов (2,7 миллиона рублей).

