Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:16, 26 января 2026Путешествия

Массажист ощупал интимные места гостьи отеля в Европе и поплатился

The Sun: Массажист домогался постоялицы отеля в Фундао и получил условный срок
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: didesign021 / Shutterstock / Fotodom

Массажист домогался гостьи отеля в Европе и поплатился на миллионы рублей. Об этом сообщило издание The Sun.

По данным источника, инцидент произошел еще в 2021 году, однако судебный приговор по делу был вынесен только сейчас. Жительница Великобритании остановилась в гостинице города Фундао, Португалия. Там она отправилась на массаж и легла в бикини на кушетку. Сотрудник Лукас Джи ощупал ее интимные места и сказал, что не может остановиться при виде красивой девушки.

Материалы по теме:
«Это не про секс» Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
«Это не про секс»Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
10 октября 2022
«Я думала, что залетела от итальянца» Россиянки заводят курортные романы по всему миру. Что ими движет и чем это заканчивается?
«Я думала, что залетела от итальянца»Россиянки заводят курортные романы по всему миру. Что ими движет и чем это заканчивается?
29 января 2025

Британка преждевременно прекратила процедуру. Тогда мужчина встал перед ней на колени и попросил ничего не рассказывать владельцу гостиницы, затем начал кричать на девушку и погнался за ней по коридору. Постоялице удалось скрыться за дверью своего номера. Во время суда массажист отрицал обвинения, однако получил два года условного срока. Также обвиняемый выплатит жертве 26 тысяч фунтов стерлингов (2,7 миллиона рублей).

Ранее россиянка отказала в сексе за деньги таксисту в Мексике и была жестоко избита. Уточнялось, что 32-летняя Мария взяла такси, чтобы добраться до своего отеля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Упал в обморок». «Звездному» адвокату огласили приговор по резонансному делу. В числе фигурантов — бывшие сотрудники ФСБ и СК

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Хакеры заблокировали машины россиян

    Найден простой способ быстро снизить уровень тревожности

    Врач оценил целебные свойства супа при проблемах с желудком

    Зеленский раскрыл подробности предстоящей трехсторонней встречи

    Рютте рассказал о тихой работе над снятием ограничений на оружие для Украины

    Москвичей предупредили о резких перепадах давления из-за снегопадов

    Стал известен первый участник плей-офф КХЛ

    Перечислены преимущества новых автобусов в Московском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok