Россиянин выпил напиток в баре Таиланда, был ограблен и улетел на родину в одних тапках

Mash: Российскому маркетологу Котовскому подсыпали наркотик в баре Таиланда
Алина Черненко

Фото: monticello / Shutterstock / Fotodom

Российского маркетолога Антона Котовского отравили в баре Таиланда, подсыпав ему наркотик в стакан с алкоголем. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на родственников мужчины.

По данным издания, Котовскмй прилетел на отдых в страну Азии 11 января, а спустя десять дней пропал. Он ушел из отеля без вещей, денег и телефона. Как сообщает источник, перед исчезновением россиянин вел себя странно — сгребал мусор на пляже в кучи и называл это инсталляциями, а также отправлял родным сообщения.

После исчезновения мужчины семья забеспокоилась и объявила его в розыск. В тот же день Котовского нашли на пляже, забрали в отделение полиции и продержали там до вылета на родину. По мнению родственников, он был ограблен после того, как выпил напиток с подсыпанным запрещенным веществом в баре. Маркетологу пришлось возвращаться в Россию в одних тапках и с паспортом, так как все его вещи пропали.

Ранее другой россиянин при вылете из Таиланда ушел в запой в аэропорту и пропал на три дня. Родственники потеряли с мужчиной связь, и найти его удалось с помощью волонтеров.

