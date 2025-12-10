Реклама

17:07, 10 декабря 2025Путешествия

Россиянин ушел в запой в аэропорту Таиланда и пропал на три дня

Посол России в Таиланде Томихин рассказал об ушедшем в запой в аэропорту туристе
Алина Черненко

Фото: Chaiwat Subprasom / Reuters

Российский турист при вылете из Таиланда ушел в запой в аэропорту и пропал на три дня. Об этом KP.RU рассказал посол России в этой азиатской стране Евгений Томихин.

Собеседник издания отметил, что родственники потеряли с соотечественником связь и найти его удалось с помощью волонтеров. «Оказалось, что мужчина, уже находясь в аэропорту, не рассчитал свои силы, употребляя алкоголь, в результате чего вернуться на родину смог только на четвертые сутки», — пояснил Томихин.

Дипломат признался, что ему и его коллегам приходится часто сталкиваться со всевозможными неприятными ситуациями, в которые попадают россияне. Среди них — дорожно-транспортные происшествия, нарушение сроков законного пребывания в стране и проблемы с законом.

Томихин добавил, что некоторые россияне находятся в таиландских местах заключения или задержаны по различным обвинениям. С ними поддерживают регулярный контакт сотрудники консульского отдела посольства.

Ранее стало известно о провалах в памяти у пропавшего в аэропорту Таиланда россиянина. 59-летний Игорь перестал выходить на связь 23 ноября. В последний раз его видели в шаттле, который везет пассажиров к самолету.

