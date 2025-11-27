Стало известно о провалах в памяти у пропавшего в аэропорту страны Азии россиянина

TourDom: У пропавшего в аэропорту Бангкока россиянина были провалы в памяти

Пропавшего в аэропорту столицы Таиланда Бангкока россиянина нашли, у мужчины были проблемы с памятью. Об этом стало известно изданию TourDom.

59-летний Игорь Ярыш перестал выходить на связь 23 ноября. В последний раз его видели в шаттле, который довозит пассажиров до самолета. Сообщается, что родственники россиянина обратились в консульство, после чего активные поиски начали волонтеры. Пропавшего удалось найти Светлане Шерстобоевой, которая активно помогает соотечественникам в этой стране Азии. Выяснилось, что мужчина потерял сумку с личными вещами. Кроме того, незадолго до пропажи российского туриста беспокоили провалы в памяти.

«Он пришел в ресторан, чтобы поесть и выпить, но не заплатил за свой обед. Его задержали и привели в участок», — рассказала Шерстобоева. По ее словам, в полиции выяснилось, что деньги у мужчины с собой были. Он смог отдать нужную сумму и был освобожден. С того момента россиянин заметил повышенную забывчивость. Сам Ярыш отметил, что неладное почувствовал после завтрака. По его предположениям, ему могли что-то подсыпать в еду или напиток.

Семья туриста уже приобрела для него билет до Южно-Сахалинска, где он пройдет комплексный медицинский осмотр.

О пропаже россиянина стало известно 26 ноября. Мужчина собирался отправиться в Хабаровск, где планировал встретить свой день рождения вместе с семьей.