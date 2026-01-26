Слон напал на микроавтобус с россиянами в стране Азии и попал на видео

Слон выломал дверь микроавтобуса с россиянами на Шри-Ланке

Слон напал на микроавтобус с россиянами на Шри-Ланке и попал на видео. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что семья с ребенком и друзьями путешествовали по стране Азии на арендованной машине. По пути в национальный парк дорогу им перегородил цейлонский слон. Его угостили фруктом, и после этого животное неожиданно набросилось на микроавтобус.

На кадрах видно, что слон засунул хобот в салон, выломал дверь и едва не скинул машину на выбегающих из нее в панике людей.

В результате никто не пострадал — спустя несколько минут слон успокоился и дал россиянам продолжить путь. Оторванный элемент кузова они забрали на обратном пути.

Ранее турист был затоптан слоном в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Уточнялось, что он пытался спасти своих внуков.